Kein Kaugummi ohne Zellophan

EuGH: Verbot in Österreich zulässig. | Salzburg schaltete Höchstgericht ein. | Luxemburg. Dass in Österreich der Verkauf von unverpackten Kaugummis in Automaten verboten ist, widerspricht nicht dem EU-Recht. Das entschied gestern, Donnerstag, der Europäische Gerichtshof (EuGH). Dieser war vom Unabhängigen Verwaltungssenat Salzburg zu Hilfe gerufen worden.