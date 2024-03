Kein Kompromiss zu doppelten Staatsbürgern

Slowakische Koalition uneins. | Auch Kiew erwägt Sanktionen gegen Neu-Ungarn. | Bratislava/Budapest. Gerade einmal 32 Bürger hat die Slowakei seit Inkrafttreten ihres neuen Staatsangehörigkeitsgesetzes am 17. Juli 2010 an andere Länder verloren, davon 12 an Deutschland und 10 an Österreich, aber nur einen einzigen an Ungarn. Diese - vom Innenministerium bekanntgegebenen - Zahlen mögen unbeachtlich erscheinen: Die Mitte-Rechts-Koalition ist aber vor kurzem beinahe über einem Streit über die Reform des Staatsangehörigkeitsrecht zerbrochen. Und zwischen der Slowakei und Ungarn stagnieren die Verhandlungen über einen Vertrag zur "Korrektur einiger Fragen betreffend die Staatsangehörigkeit".