"Kein Kontakt zu regulären Truppen"

EU-Missionsleiter in Georgien wehrt sich gegen Vorwürfe. | Brüssel. Wie viele russische Soldaten in Süd-Ossetien und Abchasien sind, wisse er nicht, sagte der Chef der EU-Beobachtungsmission in Georgien, Hansjörg Haber, am Freitag. Was er wisse sei, dass die Friedenstruppen durch reguläre Streitkräfte ersetzt werden und dass deren Stationierung "keine rechtliche Grundlage" habe. Mit den regulären russischen Truppen gebe es im Gegensatz zu den ehemaligen Friedenshütern auch keinerlei Kontakt: "Wir haben keine Telefonnummer", sagte Haber. Mit den Russen könne lediglich über einen russischen Diplomaten in der Schweizer Botschaft in Tiflis kommuniziert werden.