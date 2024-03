Kein Platz für Eurolympia

Die nationalen olympischen Komitees Europas verfolgen Pläne für europäische Spiele, berichtet die britische Tageszeitung "Daily Telegraph". Man will zwischen olympischen Spielen den anderen Kontinenten nacheifern, die asiatische oder panamerikanische Spiele kennen, und nebenbei die europäische Integration vorantreiben. Diese Idee ist grundsätzlich nicht so schlecht, wer sich die Sport-Realität ansieht, kann ihr aber kein langes Leben wünschen. Der internationale Sport-Kalender ist bereits jetzt proppenvoll, viele Sportverbände sind auf der Suche nach neuen Bewerben. Und nebenbei stöhnen die Sportler unter immer größeren Belastungen. Doch die werden aus Prinzip in organisatorischen Fragen eher selten gefragt.