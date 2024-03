Kein Sommerloch beim ORF

Üblicherweise beginnt ja in diesen Tagen die sogenannte Sauregurkenzeit. Da werden dann im TV irgendwelche billig eingekauften Filme ausgestrahlt oder fade Shows kreiert - denn spätestens bei Sonnenuntergang ist das Fernsehpublikum eh so geschlaucht von der Sommerhitze, dass es völlig egal ist, bei welcher Sendung es vor dem TV-Gerät eindöst.

Da tut es einmal richtig gut, wenn der sonst so oft geprügelte ORF aus der Reihe tanzt. Am Donnerstag beispielsweise wird seit dieser Woche im Rahmen der "Donnerstag Sommernacht" (ab 21.55 Uhr) wieder Kabarett vom Feinsten geboten: Lukas Resetarits war in der Auftaktsendung brillant wie schon lange nicht mehr. Und auch die nachfolgenden Sendungen letzten Donnerstag waren ein guter Grund, später als geplant schlafen zu gehen. Schön ist auch, dass Elisabeth T. Spira wieder kuriose Paare vermitteln und vorstellen darf (ORF 2, 20.15 Uhr). Da verzeiht man auch, dass "Universum" jetzt eine Stunde verspätet ist. Willkommen, Sommer!



medienkritik@wienerzeitung.at