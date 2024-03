Kein Stern, dafür ein "S" zusätzlich

Vier-Sterne-Betriebe, die mehr als 95% der Vorgaben für Fünf-Sterne-Hotels erfüllen und ihren Gästen neben Übernachtung und Verpflegung zusätzliche Services wie beispielsweise Wellnesseinrichtungen oder Wandertouren bieten, aber kein Fünf-Sterne-Betrieb werden können oder wollen, können künftig um die Zusatzauszeichnung "Superior" ansuchen. Das erklärte Hans Melcher, Obmann des Fachverbands Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), am Freitag bei einem Pressegesprächs.



Manche Gäste würden einen Vier-Sterne-Betrieb einem Fünf-Sterne-Hotel vorziehen, da sie "unterschwellig das Gefühl haben, dass das sonst teurer sein könnte." Hotelliers, die etwa aus diesem Grund auf einen weiteren Stern verzichten, deren Angebot aber breiter als bei klassischen Vier-Sterne-Betrieben ist, könnte "Superior" recht kommen. Auf den Preis wird "das S" laut Melcher keine Auswirkungen haben: "Die höheren Preise werden jetzt schon verlangt."



Zur Zeit sind 53% - etwa 10.000 - aller heimischen Betriebe kategorisiert, 1.900 davon haben vier Sterne. Hotelketten verzichten mitunter auf die heimische Einteilung. "Die haben ihre eigene Benchmark, das oft nicht in die nationale Kategorie passt". Betriebe, die mit "Superior" ausgezeichnet werden wollen, müssen sich von der "Sterne-Kommission" beurteilen lassen. Außerdem wird ein "Mystery Guest" das potenzielle "S"-Hotel inspizieren. Melcher: "Die Klassifizierung ist weiterhin freiwillig."



Für alle Hotelklassen soll es künftig Muss- und Kann-Kriterien für die Kategorisierung geben. Die Bewertung wird in den drei Bereichen "Normen und Technik" (Maße, Ausstattung), "Sauberkeit & Zustand" sowie "Dienstleistung" durchgeführt.



Die Sterne in der EU



Ein Vergleich der Hotrec (Hotels, Restaurants, Cafes in Europe) unter 18 EU-Ländern sowie der Schweiz ergab, dass mehrheitlich aufgrund nationaler Kriterien Sterne vergeben werden, bis auf Frankreich und Malta sind es zwischen eins und fünf. In Spanien, Großbritannien und Italien ist die Kategorisierung regional geregelt.



http://www.hotelsterne.at