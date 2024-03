Keine Afrikaner im Dirndlkleid

Nun steht die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika vor der Türe und Experten befürchten, dass die intensive mediale Berichterstattung bestehende Klischees vielmehr verstärken als auflösen werde. Denn Rassismus beschränkt sich nicht nur auf die Verwendung von einschlägigen Begriffen. Besonders Stereotype und folkloristische Betrachtungsweisen sind Kennern der Materie ein Dorn im Auge. Der in Kenia geborene Schriftsteller Binyavanga Wainaina hat nun einen humoristischen "Knigge" zur korrekten Berichterstattung verfasst, eine "Gebrauchsanweisung, wie man über Afrika schreiben soll". Die Themen, die er anspricht, reichen von der Abbildung von Menschen in der Tracht der Massai oder Zulu über die Leibspeise Affenhirn bis zu der Tatsache, dass Trommeln gemeinhin als einzige Musikform erwähnt wird.



Die Umkehrprobe lässt das Unbehagen verstehen - mit



jodelnden und kaisertreuen Österreichern im Dirndl.