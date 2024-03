Keine anderen Sorgen?

Du sollst nicht diskriminieren, lautet das elfte Gebot der Postmoderne. Was aber, wenn es dabei um die biologische Ungleichheit zwischen Frauen und Männern geht? Dann, so hat nun die Gleichbehandlungskommission entschieden, ist auch eine ungleiche Behandlung der Geschlechter gerechtfertigt. Deshalb ist es auch weiterhin zulässig, dass Männer in öffentlichen Pissoirs gratis ihre Notdurft verrichten und Frauen eine geringfügige Gebühr dafür entrichten müssen.