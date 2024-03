Keine falschen Hoffnungen

Zugleich äußerte Berlin als Sprachrohr der EU die Hoffnung, dass Iran die Gelegenheit nutze, um auch Probleme auf "anderen Gebieten" (Atomstreit) anzugehen. Diese willkommene Ablenkung vom Atomkonflikt und der inner-iranischen Wirtschaftskrise wusste Ahmadinejad für sich zu nutzen und daher wäre es eine Illusion zu glauben, dass das nicht ganz uneigennützige "Geschenk an die Briten" ein Schwenk in der Teheraner Atompolitik und in der Iranpolitik Londons bedeutet.



Zur Illustration: Als bei einem am gestrigen Donnerstag verübten Anschlag in der irakischen Hafenstadt Basra vier britische Soldaten starben, übte Blair indirekt harsche Kritik am Regime in Teheran. Er wolle den Vorfall nicht direkt Teheran anlasten, aber es sei gut bekannt, dass "Elemente des iranischen Regimes" Terroristen im Irak unterstützten.



Daher forderte Tony Blair den Westen auf, den Druck auf Teheran trotz des Endes der Krise aufrecht zu halten, um das Land von der Entwicklung nuklearer Waffen sowie von der Unterstützung des Terrorismus abzuhalten.