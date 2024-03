Keine große Hexerei

Der Laden läuft nicht. Die beiden Freundinnen Zsanett und Gabriella sind gebürtige Ungarinnen, die gemeinsam einen Schmuck- und Bastelladen in Maria Enzersdorf betreiben. Beide rothaarig, nennen sie sich die Perlenhexen. Doch die Kundschaft bleibt aus. Sie sind verzweifelt. Da naht der ORF mit Unternehmerin Barbara Reichard zur Hilfe. Sie schlägt die Hände über den Kopf zusammen: So etwas hat sie noch nie gesehen. Ein überfüllter Ramsch-Laden, ohne jedes Gefühl für das, was "in" ist. .