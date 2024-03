Keine Kompromisse

Natürlich kann man drüber streiten, ob Robert Vitteks gescheiterter Transfer von Ankaragücü zu Salzburg hätte genehmigt werden sollen oder nicht. Die Daten-Eingabe ins neue Online-System erfolgte drei Minuten nach Ablauf der Frist, und Regel ist eben Regel. Andererseits ist es schon ein bisschen hart, Salzburg dafür zu bestrafen, wenn in der Türkei gerade ein Faxgerät - höhere Gewalt? - seinen Dienst verweigert und der gescheiterte Transfer nur Verlierer hinterlässt. Die Fifa führte das System ein, um Geldwäsche zu bekämpfen und Minderjährige zu schützen. Was damit ein widerspenstiges Fax zu tun haben soll, erschließt sich zwar nicht auf den ersten Blick. Doch in ihren hehren Zielen ist die Fifa eben kompromisslos. Manchmal kompromissloser als bei Verfehlungen in den eigenen Reihen.