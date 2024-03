Keine Konkurrenz bei Glücksspielen

Würde man den Markt für Glücksspiele öffnen, so würden sich die Spieleanbieter Standorte mit günstiger Besteuerung suchen - also aus Österreich oder sogar aus der EU abwandern, erläuterte Felderer am Donnerstag Abend bei einem Symposium der Österreichischen Lotterien anlässlich 20 Jahre Lotto in Österreich. Außerdem würde die Spielsucht außer Kontrolle geraten, betonte Felderer.



In die gleiche Kerbe schlug der belgische Rechtsexperte Phillippe Vlaemminck: "Jedes andere Modell würde zu mehr Sucht und weniger Einnahmen für wohltätige Zwecke führen".