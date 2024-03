Keine Kredite für ältere Semester?

Ein 70-jähriger Pensionist blitzt bei fünf Banken ab. | Banken: "Alter ist kein Kriterium." | Wien. "Auf der schwarzen Liste scheinen alle 70-Jährigen zu sein, denn mit 70 gibt es keinen Kredit", klagt ein Pensionist aus Niederösterreich in einem Brief an die "Wiener Zeitung".

Herr Z. wollte einen Kredit über 10.000 Euro - und nach seiner Darstellung ließen ihn gleich fünf Banken dabei abblitzen, obwohl er - wie er schreibt - eine monatliche Pension von 3300 Euro hat, zwei ausbezahlte Eigentumswohnungen und über seine Frau zwei Häuser in Mexiko-City. Zu den Immobilien, die Herr Z. als Besicherung angeboten hatte, wurde ihm beschieden: "Nein, danke. Häuser haben wir selbst genug." Der Kredit blieb Herrn Z. verwehrt.



Ist es in Österreich tatsächlich so, dass die Geldinstitute an Kunden in fortgeschrittenemAlter keine Kredite mehr vergeben? Beim Verein für Konsumenteninformation (VKI) kann man den Fall von Herrn Z. nicht nachvollziehen: "Uns ist eine solche Beschwerde noch nie untergekommen."



Auch die Banken sagen generell: "In Sachen Kreditvergabe gibt es keine Altersgrenzen." Entscheidend sei primär, dass die Rückzahlungsraten mit dem Haushaltseinkommen des Kunden zusammenpassen. Und da sei es "egal, ob der Kunde 40, 60 oder 80 Jahre alt ist", betont die Pressestelle einer größeren Bank im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". "Hier gibt es keine Ungleichbehandlung."

Risikomanagement

Allgemein heißt es bei den Banken zwar, das Alter sei kein Kriterium. Allerdings - und das hat der Rundruf der "Wiener Zeitung" auch ergeben - haben einige Institute einschränkend angemerkt, dass es sehr wohl ein Parameter sei, was die Bedingungen für die Kreditvergabe betrifft (Laufzeit/Besicherung). Bei Kunden ab 75 wird das Risikomanagement eingeschaltet.