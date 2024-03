Keine merkliche Steigerung des Wohlstands

Der Wohlstandsbericht der Arbeiterkammer (AK), der bereits zum vierten Mal in Folge herausgegeben wurde, fällt auch diesmal ambivalent aus. Zwar zählt Österreich nach wie vor zu den wohlhabendsten Ländern der Welt und hat im vergangenen Jahr nach der Aufhebung der Corona-Beschränkungen einen Wirtschaftsaufschwung erlebt, doch davon profitieren längst nicht alle. In den vergangenen Jahren habe es laut AK-Chefökonom Markus Marterbauer "keine merkliche Verbesserung" beim Wohlstand gegeben. Dieser sei für die Arbeiterkammer aber das Ziel der Wirtschaftspolitik, nicht das Wirtschaftswachstum.



Handlungsbedarf sieht die AK vor allem im Bereich der Arbeitsmarktpolitik. "Vollbeschäftigung und gute Arbeit" ist eines der fünf übergeordneten Ziele, die im Wohlstandsbericht anhand von 30 Indikatoren bewertet werden. Weitere Ziele sind "Fair verteilter materieller Wohlstand", "Lebensqualität", "Intakte Umwelt" und "Ökonomische Stabilität".

Ungleiche Arbeitszeitverteilung