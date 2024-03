Keine Nacht der langen Messer, aber viele Konfliktherde und Sorgenkinder

Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl könnte als großer Reformer in die Geschichte eingehen - oder an seinen ambitionierten Plänen scheitern. In den kommenden Monaten wird über die zukünftige Struktur und Finanzierung der Kammer entschieden. - Höchste Zeit für die Interessensgruppen, ihre Geschütze in Stellung zu bringen.