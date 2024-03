Keine Not, kein Haas

Die Qualitäten, die Haas in der Meisterschaft offenbart, könnte das Nationalteam gut brauchen, kein Zweifel. Doch Haas ist eben schon 34 Jahre alt, auf diesem Niveau wird er nicht mehr drei Jahre spielen. Die im Nationalteam auch notwendige Defensivarbeit der Stürmer ist nicht gerade seine Spezialität, das international erforderliche Tempo ist mit hiesigen Liga-Verhältnissen nicht zu vergleichen. Darum ist dem Altmeister auch vollinhaltlich zuzustimmen, wenn er sagt: "Nun sollen einmal die Jungen spielen und zeigen, was sie können. Wenn Not am Mann ist, bin ich da." Derzeit herrscht keine Not, zumal die Qualifikation eh schon verloren ist.