Keine rasche Hilfe für Opel

Berlin. (APA) Der deutsche Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) hat Erwartungen auf eine sehr schnelle Entscheidung über Staatshilfen für den krisengeschüttelten Autobauer Opel gedämpft. Das von dem Unternehmen vorgelegte Konzept müsse sorgfältig geprüft werden, sagte Guttenberg am Samstag vor Journalisten in Berlin. Dies könne "nicht mit höchster Geschwindigkeit" geschehen.

Nach Guttenbergs Einschätzung sind zu möglichen Staatshilfen noch viele Fragen offen. So müsse geklärt werden, was die von Opel angestrebte Eigenständigkeit gegenüber dem Mutterkonzern General Motors eigentlich bedeute, und wie hoch künftig der "Verflechtungsgrad" zwischen beiden Unternehmen sein werde. Der Staat sei keineswegs im Zweifel der bessere Unternehmer, es müsse weiter nach privaten Investoren gesucht werden.



Guttenberg hatte zuvor mit den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz, Jürgen Rüttgers, Roland Koch (beide CDU) und Kurt Beck (SPD) telefoniert. Am Abend wollte er noch mit der stellvertretenden Ministerpräsidentin von Thüringen, Birgit Diezel (CDU), telefonieren. In diesen vier Ländern befinden sich Opel-Standorte. Guttenberg wird am Montag die Führung von Opel treffen, um sich das Konzept des Unternehmens erläutern zu lassen. Danach will er auch mit den Wirtschaftsministern der betroffenen Bundesländer über das weitere Vorgehen beraten. (APA)