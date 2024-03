Keine Rüstung im Parlament

2000 überholte | Paragraphen wurden bereits gestrichen. | Viele absurde Regeln halten sich seit Jahrhunderten. | London. (afp) Es ist verboten, betrunken zu reiten. Sowohl auf Pferden als auch auf Kühen. Dieses Gesetz gilt in Großbritannien in unveränderter Form seit 1872. Im traditionsbewussten Inselstaat sind bis heute nur wenige Vorschriften, die in vergangenen Epochen von echter Bedeutung gewesen sein mögen, aufgrund des Einzugs der Moderne gestrichen worden. Mancher Paragraph ist uralt. So ist es schon seit 1279 Parlamentsmitgliedern verboten, in Rüstungen zu erscheinen.

In den vergangenen 40 Jahren wurden 2000 Gesetze gestrichen - für britische Verhältnisse ein geradezu radikaler Entrümpelungsakt. Doch es gibt immer noch 4000 nationale, 11.000 lokale und 13.000 private Gesetze, die vor dem Jahr 1801 entstanden und nach wie vor rechtskräftig sind. "Die Tradition des Gesetzes ist sehr wichtig", sagt Nigel Cawthorne, Autor des Buches "Merkwürdige Gesetze im alten England". Die Dinge änderten sich zwar, aber nur sehr langsam.



Im Westminster-Palast darf man nicht sterben



So ist es möglich, dass sich viele absurde Vorschriften hartnäckig in den Gesetzbüchern halten und Generationen von Jusstudenten belustigen. Beispielsweise ist es verboten, im Westminster-Palast zu sterben. Passiert es doch, muss der Leichnam vor der Ausstellung der Sterbeurkunde aus dem Gebäude entfernt werden. "Weil es sich um einen königlichen Palast handelt, hätte der Tote ansonsten Anspruch auf ein Staatsbegräbnis", erläutert Cawthorne die Sorge, die diesem Paragraphen zugrunde liegt. Andere Gesetze entstanden im Versuch, das Leben in den Vorstädten zu zivilisieren. Im 19. Jahrhundert müssen manche Nachbarn einander ständig auf die Nerven gegangen sein oder sich selbst in Gefahr gebracht haben, denn der "Town Police Clauses Act" von 1872 regelt das Zusammenleben bis ins Detail.



Er verbietet, Wäsche auf der Straße auszubreiten, Teppiche auszuklopfen, anzügliche Lieder zu singen, ohne Grund die Feuerwehr zu rufen, im Garten zu zündeln, Drachen steigen zu lassen, auf dem Eis zu laufen, ständig an der Türe anderer Leute zu klingeln oder öffentliche Lampen auszumachen. "Diese Beispiele zeigen, wie nötig es ist, die Gesetze zu erneuern und sie der Aktualität anzupassen", sagt Kevin Martin, Vorsitzender der britischen Rechtsgesellschaft.



Aber auch heute noch begegnet der britische Gesetzgeber recht abstrakten Gefahren mit konkreten Gesetzen. So verbietet der "Outer Space Act" von 1986 jedem britischen Bürger, ohne offizielle Genehmigung Gegenstände in den Weltraum zu katapultieren.