Kennen wir uns nicht?

Und da stand es plötzlich im Programm: "Muttertag, Satire A 1993." Einfach so, als wäre es das Natürlichste der Welt, an einem Freitagabend mitten im August den genialen Klassiker zu spielen. Man stellt sich das so vor: Es sitzt die Programmredaktion des ORF (74 Angestellte, 113 freie Mitarbeiter) zusammen und überlegt, was man wohl spielen könnte an diesem 13. August, noch dazu ein Freitag. Und einer sagt: "Na, Muttertag!" Alle lachen. Und schon ists beschlossen.