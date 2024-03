Kernpunkte für Europa

Brüssel. Bundeskanzler Christian Kern sitzt am Mittwoch-Morgen in einem Gulfstream-Jet Kurs Flughafen Brüssel-Zaventem. Auf der Tagesordnung: Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Außenbeauftragter Federica Mogherini. Es ist Kerns erste offizielle Auslandsreise nach der Eröffnung des Gotthard-Tunnels. Heute, Donnerstag, wird die Reise nach Berlin zu Amtskollegin Angela Merkel gehen.



Ein Thema dominiert in diesen Tagen die Gespräche in der Hauptstadt Europas: Brexit, der drohende Austritt Großbritanniens aus der EU. Doch unabhängig davon, wie das Brexit-Referendum ausgehe, die Kernfragen für die EU lauten: "Wie schaffen wir in Europa Beschäftigung? Wie gehen wir in Europa mit der Migrationskrise um? Wenn es uns nicht gelingt, zu zeigen, dass europäische Kooperation einen Mehrwert bringt, dann wird die Diskussion um Europa auch nach dem Referendum weitergehen."



Bei der Pressekonferenz im Berlaymont-Kommissionsgebäude im Herzen des Brüsseler Europaviertels wird Kern gefragt, welche Schlüsse er aus der Brexit-Debatte ziehe. Die Antwort des Bundeskanzlers: Jahrzehntelang sei es in Großbritannien verabsäumt worden, über den Nutzen der EU für Großbritannien zu sprechen. Erst in den vergangenen Wochen habe es im Zuge der "Stay"-Kampagne dazu eine intensive Debatte gegeben. Schließlich sei es gelungen, die Anti-EU-Stimmung im Land zu drehen, sodass ein Verbleib Großbritanniens am Vorabend der Abstimmung zumindest wieder denkbar erscheint. "Wir müssen uns weiter anstrengen, die pro-europäische Haltung in unseren Ländern zu verstärken. Das ist eine politische Führungsaufgabe", sagt der Bundeskanzler. EU-Kommissionspräsident Jean Claude Juncker fügt hinzu: "Es wird mit Großbritannien keine Nachverhandlung geben. Out is out. Wer raus ist, ist raus." Juncker träumt von einer Union der Europäer - "und dazu brauchen wir die Briten in der EU."

Auswirkungen auf Österreich?