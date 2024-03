Khol für volle Inflationsabgeltung bis 1.860 Euro

Der designierte Obmann des ÖVP-Seniorenbundes, Andreas Khol, wünscht sich in Sachen Wertsicherung der Pensionen eine volle Inflationsabgeltung bis 1.860 Euro und erst ab dieser Grenze einen Fixbetrag. Das betonte er am Freitag bei einer Pressekonferenz. 90 Prozent der Pensionen würden damit voll wertgesichert. In den letzten Jahren erfolgte die Inflationsabgeltung bei der Pensionserhöhung nur bis zur so genannten Medianpension.