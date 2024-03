Kilometergeld als steuergünstiger "Nebenverdienst"

In vier Bereichen entwickelt das Kilometergeld seine steuerfreundliche Wirkung. Zunächst bei jenen Dienstnehmern, die mit ihrem Privatfahrzeug dienstliche Fahrten machen; auch bei jenen



Selbständigen, die das Fahrzeug betrieblich oder beruflich einsetzen, allerdings nicht mehr als zu 50%. Schließlich profitieren auch jene Personen, die das Kfz im Zusammenhang mit außergewöhnlichen



Belastungen nutzen müssen (etwa bei ambulanten Spitalsbehandlungen, bei Kuren oder Familienheimfahrten).



Der Fiskus verlangt in allen Fällen ein Fahrtenbuch, anstelle dessen auch andere vergleichbare Aufzeichnungen verwendet werden können, neuerdings auch elektronische Fahrtenbuchschreiber.



Dessenungeachtet ist das Fahrtenbuchverfassen in der Praxis vieler Pkw-Lenker eine eher ungeliebte Sache, und nicht wenige Autofahrer verzichten auf das an sich günstige Kilometergeld, weil sie sich



den Fahrtenbuchzwang nicht antun wollen.



Die seit Juni 1997 geltenden Sätze betragen für Pkw und Kombi 4,90 Schilling je km, für Krafträder bis 250 ccm 1,56 Schilling, darüber 2,76 Schilling und für jeden Mitfahrer 59 Groschen je km.



Diese Pauschalsätze sind "all in"-Beträge, das heißt, sie decken sämtliche mit der Anschaffung und dem Betrieb des Fahrzeugs anfallende Kosten ab, einschließlich Finanzierungskosten,



Zusatzausrüstungen, Winterreifen, Park- und Mautgebühren und Touringclub-Beiträge. Selbst die Autobahnvignette wird in das Kilometergeld hinein interpretiert, obgleich es sie bei der letzten



Neufestsetzung im Juni 1997 noch gar nicht gab.



Zusätzliche Absetzposten



Drei außerordentliche Kostenbereiche werden von diesen Pauschalsätzen allerdings nicht abgedeckt: Schäden auf Grund höherer Gewalt (also Reparaturkosten nach Unfall oder Steinschlag),



ferner die Auto-Wertminderung nach einem Unfall-Blechschaden und schließlich der Autorestwert nach einem Totalschaden oder nach einem Autodiebstahl. All das natürlich nur dann, wenn diese bösen Dinge



im Zuge eines betrieblichen oder beruflichen Autoeinsatzes passiert sind.



Die erfreulichste Wirkung entfachen die amtlichen Kilometergeldsätze im Rahmen eines Dienstverhältnisses, weil ihre (berechtigte) Auszahlung steuerfrei ist und beim Arbeitgeber keine Lohnnebenkosten



verursacht. Die Anzahl der vom Dienstgeber vergütbaren km-Gelder ist nach obenhin unbegrenzt · immer vorausgesetzt, dass ein unzweifelhafter, betriebsbedingter Fahrtennachweis vorliegt. Vergütet der



Dienstgeber nicht die volle Länge der Kilometergelder (also weniger als 4,90 Schilling pro km), so kann der Dienstnehmer den Unterschiedsbetrag als "Differenzwerbungskosten" im Rahmen der



Arbeitnehmerveranlagung bei seinem Finanzamt geltend machen.



Bekommt der Dienstnehmer den Fahrtkostenersatz nicht in Form von km-Geldern sondern etwa als Pauschalbetrag (was zunächst steuerpflichtig ist) oder sind die Kfz-Kosten bereits im Monatsbezug



enthalten oder werden sie gar überhaupt nicht gesondert vergütet, dann hat der Dienstnehmer die Möglichkeit, die nachgewiesenen beruflich gefahrenen km nach den amtlichen Sätzen als Werbungskosten



gelten zu machen.



Maximal für 30.000 km



Die Praxis der Finanzämter ist derzeit allerdings so, dass km-Leistungen bis höchstens 30.000 km (bei entsprechendem Nachweis) gerade noch mit km-Geld anerkannt werden. Wer mehr



berufliche km im Jahr geltend macht, muss seine sämtlichen tatsächlichen Kfz-Kosten an Hand von Belegen nachweisen, was häufig an der Realität scheitert (zumal ja von diesen Kosten auch noch ein



Privatanteil ausgeschieden werden muss). Die meisten Antragsteller geben sich dann mit dem km-Geld für 30.000 km zufrieden (das ihnen diesfalls ja auf jeden Fall zusteht). Im allgemeinen ohnehin kein



schlechtes Geschäft.



Überhaupt sollten auch die Kilometergeld-Fahrer nicht auf die Sammlung und Aufbewahrung der Ausgabenbelege für die Kfz-Kosten verzichten. Bei teuren Autos und/oder bei Fahrzeugen mit großem



Instandhaltungs- bzw. Reparaturaufwand kann es tatsächlich sein, dass man mit der · wahlweise zulässigen · Geltendmachung der tatsächlichen Ausgaben besser dran ist, als mit dem Anspruch auf die



amtlichen Sätze. Die Heranziehung der km-Gelder ist schließlich nicht verpflichtend.



Auch bei Selbständigen, die einen Pkw oder Kombi nicht überwiegend betrieblich nutzen, können sich die amtlichen km-Gelder als steuerlich absetzbare Betriebsausgaben vorteilhaft auswirken, was



freilich wiederum das ungeliebte Fahrtenbuch voraussetzt. Die wahlweise Entscheidungsmöglichkeit für die (berufsanteiligen) tatsächlichen Kfz-Ausgaben (anstelle der km-Gelder) bleibt auch hier bis



zum Jahresende möglich.



Fahrrad-km-Gelder



Wenig bekannt ist, dass es steuerfreie Kilometergelder bzw. Betriebsausgaben nicht nur für Autofahrer und Motorradfahrer gibt, sondern auch für Radfahrer! Wer mit seinem Privatrad für die



Firma Dienstfahrten macht, darf, wenn die Fahrt mehr als 2 km umfasst, vom Dienstgeber für die ersten 5 km je 3,20 Schilling und für jeden weiteren km je 6,40 Schilling kassieren. Eine erstaunliche



Diskrepanz zu den Pkw-Sätzen, aber hier soll offenbar auch der körperliche Einsatz abgegolten werden. Denn auch wenn der Pedalritter mit dem Firmenfahrrad losreitet, darf er Steuerfreies



entgegennehmen: je 80 Groschen für die ersten 5 km, danach je 1,60 Schilling. Hätten Sie's gewusst?