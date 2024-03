Kim Jong - wer?

Selbst das Fotoalbum der Familie Kim gilt als Staatsgeheimnis. Deshalb ist auch der jüngste Präsidentensohn Kim Jong-un, der aller Wahrscheinlichkeit nach seinen Vater Kim Jong-il im Amt des "Geliebten Führers" beerben wird, für die meisten ein unbeschriebenes Blatt. Nur in der Schweiz gibt es eine einige Menschen, die mit dem heute 27-Jährigen mutmaßlich schon einmal zu tun hatten.



Im Juni vergangenen Jahres veröffentlichte die japanische Zeitung Mainichi Shimbun ein zehn Jahre altes Foto. Angeblich handelte es sich um ein Klassenfoto einer Privatschule in Bern von 1999, das den damals 16-jährigen Kim Jong-un zeigt. Der junge Kim sei dort von 1996 bis 2001 unter dem falschem Namen Pak Un als Sohn eines nordkoreanischen Botschaftsangehörigen angemeldet gewesen.



Recherchen unter ehemaligen Klassenkameraden förderten zutage, dass der Besagte dort Englisch, Französisch und Deutsch lernte. Er habe gerne Comics gezeichnet. Einem portugiesischen Mitschüler, Jocao Micaelo, soll er sich demnach in einem seltenen Moment der Offenheit einmal als Sohn Kim Jong-ils zu erkennen gegeben haben. Ein Familienfoto habe als Beweis gedient, zitierte das Blatt Micaelo, der auf Einladung des Mitschülers einmal über Nacht nach Paris zu einem Spiel eines Teams der US-National Basketball Association chauffiert wurde.



Basketball sei eines der Hobbys jenes mysteriösen "Studenten" gewesen, sagte auch der Berner Bildungsdirektor Ueli Studer. Darüber hinaus wolle er sich jedoch nicht "an Spekulationen beteiligen", wehrte Studer ab. Die "Washington Post" wusste zudem zu berichten, dass der junge Kim gerne Ski fuhr und Belgiens Actionfilm-Held und Hollywood-Muskelprotz Jean-Claude Van Damme verehrte.



Schulleiter Peter Burri beschrieb seinen geheimnisvollen Schüler als sehr fleißig. Er habe "mit Hingabe alles bearbeitet" und gute Leistungen in Mathematik, Englisch und Deutsch erbracht. Als "geheimnisumwoben" hat ihn auch seine ehemalige Lehrerin Simone Kuhn in Erinnerung. Eines Tages habe er ihr kurz und knapp eröffnet, dass heute sein letzter Schultag sei. Dann war er weg.



Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap besuchte Kim Jong-un etwa zu jener Zeit die nach seinem Großvater Kim Il Sung benannte Militärakademie in Pjöngjang. Im Jahr 2007 schloss er dort mit einem Diplom ab.



Darüber hinaus gibt es eigentlich nur noch die gesicherte Erkenntnis, dass Kim Jong Un der jüngste von drei Söhnen Kim Jong-ils ist. Er wurde von dessen dritter Frau, der japanisch-stämmigen Tänzerin Ko Jong Hi, geboren. Hi starb mutmaßlich vor etwa sechs Jahren an Brustkrebs. Kim Jong-uns Brüder sind der 29-jährige Kim Jong-chul und der 39-jährige Kim Jong-nam.



Spekulationen über die Kims halten sich hartnäckig, seit der nordkoreanische Machthaber laut Medieninformationen im August 2008 einen Schlaganfall erlitt. Angeblich leidet er zudem an Bauchspeicheldrüsenkrebs.



Laut einer gemeinnützigen japanischen Organisation lernen nordkoreanische Schüler bereits seit geraumer Zeit Loblieder und -sprüche auf den neuen "Geliebten Führer".