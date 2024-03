Kindergärtner statt Elektrotechniker: SPÖ-Visionen für die Jobs der Zukunft

60.000 Jobs sind wegen der Wirtschaftskrise in der heimischen Industrie bisher verloren gegangen, 50.000 davon wohl auf Nimmerwiedersehen - so lautet der nüchterne Befund von Sozialminister Rudolf Hundstorfer. Grund dafür sei der Abbau von Überkapazitäten in der Autoindustrie. Letztere werde nach der Krise nicht zum alten Produktionsvolumen zurückkehren, meint der Minister. | Dies wirft die Frage auf, wo die Jobs der Zukunft herkommen sollen. Die SPÖ will nun den - gemessen an den demographischen Herausforderungen - strukturschwachen Pflege- und Sozialbereich aufmöbeln und zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Einerseits sollen sich arbeitslose Männer entsprechend umschulen lassen - quasi vom Elektrotechniker zum Kindergärtner. Andererseits will man durch die Schaffung institutionalisierter Pflegeberufe mehr Frauen in Beschäftigung bringen.