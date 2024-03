Im Februar bietet das Kindermuseum "Schloss Schönbrunn erleben" ein neues Ferienprogramm mit winterlicher Themenführung sowie einer barocken Zeitreise an. So zeigt die Führung "Wintergeschichten" das Leben der kaiserlichen Familie in der kalten Jahreszeit, zum Beispiel, wie man sich ohne moderne Hilfsmittel vor der Kälte zu schützen versuchte, oder welche Berufe im Winter besonders wichtig waren. In einem Workshop können Kinder ihre individuelle Faschingsmaske gestalten, bunt angemalt, mit Federn, Glitzersteinen, buntem Papier oder gestanzten Motiven verziert. Bei der Sonderführung "Barock" begeben sich die Kinder auf eine spannende Zeitreise zurück ins 18. Jahrhundert.



Schloss Schönbrunn erleben. Kindermuseum, ab sechs Jahren. In den Semesterferien täglich 10 – 17 Uhr. Schloss Schönbrunn, Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Wien, T: 01/811 13-239, www.kaiserkinder.at