Von 9. bis 21. Juli werden heuer zum zehnten Mal im Rahmen der Kinderuni Wien über 4500 wissbegierige Kinder und 500 Wissenschafter in 450 Lehrveranstaltungen an fünf Wiener Universitäten und sechs Standorten gemeinsam forschen, experimentieren und Neues entdecken. Erstmals können Kinder zwischen 7 und 12 Jahren auch die Veterinärmedizinische Universität Wien besuchen. Ab 1. Juni ist das Programm zur KinderuniWien 2012 online abrufbar. Am 17. Juni können sich Interessierte am Campus der Universität Wien anmelden, von 18. Juni bis 5. Juli auch im Internet.



KinderuniWien. Info und Anmeldung: www.kinderuniwien.at



Artikel erschienen am 11. Mai 2012 in: "Wiener Zeitung", Beilage "Wiener Journal", S. 41