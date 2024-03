Klassiker im Doppelpack

50 Doppel-CDs soll die Edition "Ö1-Klassiker" umfassen, die der Radiosender zusammen mit Universal Music (wo ausgerechnet der ehemalige Ö3-Chef Bogdan Roscic sich nun um die Klassik kümmert) Stück für Stück herausgibt. Eine Sammlung der wichtigsten Meisterwerke in der Interpretation bedeutender Künstler und Orchester - ausgewählt von Ö1-Musikexperten - ist damit intendiert.



Diese Woche wurde CD Nummer 3 in der Ö1-Sendung "Ausgewählt" von Albert Hosp vorgestellt. Darauf befinden sich - neben Ausschnitten aus Bernsteins "West Side Story" sowie Prokofjews "Romeo & Julia" - auch George Gershwins Meisterwerke "Rhapsody In Blue" und "Porgy & Bess". Keine schlechte Auswahl, wenn man bedenkt, dass mit dieser Sammlung in erster Linie neue Hörer für die Klassik gewonnen werden sollen. Dabei helfen solch schwungvoll-eingängige Werke, die auch Anklänge an den Jazz und ans Musical nicht scheuen, wohl eher, als wenn man gleich mit Schönberg oder Webern begänne.



Wobei der Jazz sowieso längst Klassiker-Status erreicht hat und folgerichtig auf Ö1 heimisch geworden ist. Höchste Zeit, dass auch Teile der Pop- und Rockmusik dort ein Reservat erhalten. Denn Ö 3 und FM 4 decken bei weitem nicht alles an gegenwärtigem (und vor allem vergangenem) Geschehen auf diesem Sektor ab - und sind vielen Hörern auch kaum mehr zumutbar. Die sehnen sich nach gut moderierten Sendungen, vergleichbar dem "Pasticcio" oder eben "Ausgewählt". Auch eine Wiedereröffnung des "Pop-Museums" wäre wünschenswert, nachdem dessen einstiger Kustos, Wolfgang Kos, mittlerweile zum Direktor der Museen der Stadt Wien avanciert ist. Vielleicht hat er ja noch die Schlüssel . . .