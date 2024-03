Kleinanzeigen bei eBay

EBay hat ein kostenloses Portal für den regionalen Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen aller Art. Dafür wurde der Kleinanzeigendienst der Tochter Kijiji in das eigene Portal integriert.

Nach der Registrierung können private Nutzer Inserate von Elektronik über Musikinstrumente bis Handarbeiten schalten. Anders als bei einer Online-Auktion erfolgt die Transaktion über den persönlichen Kontakt. "Das bietet sich natürlich besonders dann an, wenn es sich um sperrige Güter wie Kühlschränke und Sofas handelt", sagte eBay-Deutschland-Chef Tim Hilpert. Die Kleinanzeigen sind kostenlos, das Angebot soll sich über Werbung finanzieren.



Vor allem in Deutschland sieht eBay für den Kleinanzeigen-Markt im Internet große Wachstums-Chancen und will mit dem neuen einheitlichen Auftritt mittelfristig größter Anbieter dieser Art werden.



Weltweit habe der Online-Kleinanzeigenmarkt ein Potenzial von 22 Milliarden Dollar, sagte Jacob Aqraou, Geschäftsführer der Kleinanzeigen-Sparte von eBay. Die Konzerntochter Kijiji zählte im Juli rund acht Millionen Besucher.



LinkKleinanzeigen.de