Kleine fördern, aber in Maßen

Felderer, IHS: Auf Budget achten. | Czerny, Wifo: Geld allein ist zu wenig. | Wien. Die Rolle der Kleinen ist groß. In Europa sind fast drei Viertel aller Arbeitnehmer in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) beschäftigt. Diese Betriebe zu fördern, sei deshalb richtig und volkswirtschaftlich wichtig, meinen Ökonomen. Allerdings müsse es dafür eine Grenze geben, sagte Bernhard Felderer, Leiter des Instituts für Höhere Studien (IHS) , am Donnerstag in einem Pressegespräch. Und diese liegt für Felderer bei weit unter 500 Mio. Euro. Man müsse die Kosten im Auge behalten. Schließlich gelte es, den EU-Defizitrahmen einzuhalten. "Ein einzelnes Paket, das 400 bis 500 Mio. Euro kosten würde, würden wir nicht befürworten", sagte Felderer.