Kleine Fortschritte beim Kampf gegen Korruption - mit Schönheitsfehler

Immerhin: Die Blockade zwischen SPÖ und ÖVP beim Anti-Korruptionspaket scheint überwunden. Damit dürfte demnächst das Lobbying-Gesetz in Begutachtung gehen können. | Die SPÖ hat nachgegeben und zugestimmt, dass auch gesetzliche Interessenvertretungen in das Lobbying-Register aufgenommen werden. Allerdings werden die Kammern nur in ihrer Gesamtheit - also Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Landwirtschaftskammer und so weiter - aufgelistet. Nichtgesetzliche Interessenvertretungen wie die Gewerkschaften oder die Pharmig, die spezielle Mitarbeiter für Lobbying-Tätigkeit beschäftigen, müssen diese namentlich nennen. Reine Lobbying-Firmen müssen Mitarbeiter von Beginn an registrieren lassen.