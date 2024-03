Kleiner Leitfaden für Vereinsmeier

1. Zunächst benötigt man als potentieller Vereinsmeier zumindest einen



zweiten solchen, denn alleine kann man keinen Verein gründen. Sodann



müssen sich die Gründer über die Statuten einigen, den zivilrechtlichen



Vertrag zwischen den Vereinsmitgliedern ("Gründungsvereinbarung"). Die



Statuten haben Name, Adresse, Zielsetzung und den inneren Aufbau des



Vereins (Organe) zu enthalten.



2. Nunmehr muss die Errichtung des Vereins der Vereinsbehörde, d. i. die



jeweilige Bezirkshauptmannschaft bzw. Bundespolizeidirektion angezeigt



werden. Nur, wenn der Verein nach seinem Zweck, seinem Namen oder seiner



Organisation gesetzwidrig wäre (nach der "Europäischen Konvention zum



Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten"), erlässt die Behörde



einen Bescheid, und zwar mit dem Inhalt, dass die Gründung des Vereins



nicht gestattet wird. Mit positivem Abschluss des vereinsbehördlichen



Verfahrens (Ablauf einer vierwöchigen Frist oder frühere Einladung der



Behörde zur Aufnahme der Vereinstätigkeit) entsteht der Verein als



juristische Person. Die Vereinsbehörde übermittelt in jedem Fall eine



kostenlose Kopie der nun geltenden Statuten und einen gebührenfreien



ersten Auszug aus dem Vereinsregister über die Existenz und die



Vertretungsverhältnisse des Vereins als Starthilfe.



3. Nach Entstehung des Vereins haben die Mitglieder ein Jahr Zeit ihre



organschaftlichen Vertreter zu bestellen: ein aus mindestens zwei



Personen bestehendes Leitungsorgan (idR "Vorstand") sowie ein Organ zur



gemeinsamen Willensbildung der Mitglieder ("Migliederversammlung"); ein



Aufsichtsorgan zu bestellen, steht den Mitgliedern frei. Neben den



Organen sind noch zwei Rechnungsprüfer zu bestellen. Sollten innerhalb



eines Jahres die Organe nicht bestellt worden sein, kann die Behörde den



Verein auflösen.



4. Kosten: Die Errichtungsanzeige kostet 13 Euro. Für das Einreichen der



Statuten wird eine "Bogengebühr" in der Höhe von 3,60 Euro pro Bogen



(das sind vier DIN A4 Seiten) verrechnet. Ein Nichtuntersagungsbescheid



schlägt mit 6,50 Euro zu Buche. Die entsprechenden Formulare zur



Vereinsgründung und -führung (Errichtungsanzeige, Statutenmuster,



Verlängerungsantrag) sind unter http://www.bmi.gv.at abrufbar.



