Kleinere und große Dramen

Die Entscheidung über Letzteres wird Raich in Ruhe überdenken und dann alleine oder mit der Familie fällen. Zwangsweise bedeutet ein Kreuzbandriss schon lange nicht mehr das endgültige K.o., und mit 33 wäre er auch kommende Saison nicht der Älteste der Topathleten. So oder so wird er einmal - so nichts Ärgeres passiert - auf eine großartige Laufbahn zurückdenken können, in der er lange von schweren Verletzungen verschont geblieben ist. Das können nicht alle behaupten, schlag nach bei Hans Grugger, dem auch Raichs Gedanken ("Angesichts dessen ist meine Verletzung relativ harmlos") nach dem ersten Schock galten. Die wirklichen Dramen sehen nämlich anders aus.