Kleinparteien in den Startlöchern

Für die bevorstehende Nationalratswahl, die spätestens im Herbst 2013 ins Haus steht, wollen auch wieder einige Kleinparteien ihr Glück versuchen.



Die Neos formieren sich voraussichtlich noch im Oktober. Initiator Matthias Strolz, der ursprünglich aus der ÖVP kommt, ist neben Frank Stronach einer der wesentlichen Newcomer der Politikszene. Dort finden sich kritische Geister aus allen Lagern zusammen.



Die EU-Austrittpartei plädiert, wie der Name schon sagt, für den EU-Austritt Österreichs. Sie steht für die Erneuerung Österreichs beim Parteienangebot und bei der Mitbestimmung der Bürger. Weitere Anliegen sind gegen "EU-Kriegspolitik", Gentechnik, Glühbirnenverbot, ESM, EU-Fiskalpakt und politische Korruption gerichtet.



Die Piratenpartei Österreich setzt auf Datenschutz und Stärkung der Bürgerrechte durch Transparenz in der Regierungsarbeit. Eine Reform des Patentrechts soll einer Behinderung von Innovationen entgegenwirken.



Die Christliche Partei Österreich tritt neuerlich an. Sie will christliche Werte tiefer in der Gesellschaft verankern. Die Christen sind gegen Schwangerschaftsabbrüche und fordern die Einführung eines Ethikunterrichts neben dem Religionsunterricht.