Klestil reist kommende Woche nach Straßburg

Bei der Anprache will Klestil zu den politischen Entwicklungen in Österreich Stellung nehmen. Es ist bereits der dritte Besuch des östereichischen Staatsoberhaupts im Europaparlament.



Am 28. und 29 April fährt Klestil zum Zentraleuropäischen Gipfeltreffen in die ungarische Stadt Szekesfehervar. An dem Treffen, bei dem es vor allem um europäische Integrationsfragen geht, wird



erstmals auch der Präsident Kroatiens, Stipe Mesic, teilnehmen. Neben Gastgeber Arpad Göncz kommen auch Johannes Rau (Deutschland), Carlo Azeglio Ciampi (Italien), Vaclav Havel (Tschechien), Milan



Kucan (Slowenien), Rudolf Schuster (Slowakei), Aleksander Kwasniewski (Polen) und Leonid Kutschma (Ukraine). Mit Ausnahme Kroatiens und der Ukraine stehen die zentraleuropäischen Reformländer



bereits in Beitrittsverhandlungen mit der EU.



Am Donnerstag kommender Woche empfängt Klestil in Wien den tadschikischen Staatschef Emomali Rachmaninow. Bei dem Arbeitsbesuch stehen nach Angaben der Präsidentschaftskanzler die



Wirtschaftsbeziehungen beider Länder sowie die Lage in den Krisenregionen Zentralasien und Kaukasus zur Debatte. Beide Regionen zählen zum Schwerpunktprogramm des österreichischen OSZE-Vorsitzes.



Tadschikistan ist seit 1992 Mitglied der Organisation.