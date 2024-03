Klestil zog positive Bilanz zum Abschluss seines Iran-Besuches

Bundespräsident Thomas Klestil hat zum Abschluss seines zweitägigen Iran-Besuches am späten Dienstag Nachmittag in Teheran positive Bilanz gezogen: Ein Investitionsschutzabkommen wurde paraphiert, | mehrere bilaterale Abkommen unterzeichnet. Der iranische Staatspräsident Mohammad Khatami unterstrich zum Abschied "den Willen und die Entschlossenheit" zur Umsetzung von Reformen in seinem Land.