Klima als harte Nuss für Türkis-Grün

Wien. Bei den Koalitionsverhandlungen von ÖVP und Grünen entwickeln sich die Maßnahmen zur Verbesserung des Klimaschutzes zum großen Stolperstein auf dem Weg zu einer türkis-grünen Koalition. Jedenfalls war man sich am Mittwoch in beiden Parteien einig, dass im Bereich des Klima- und Umweltschutzes besondere Anstrengungen notwendig sein werden, um die Positionen unter einen Hut zu bringen. Das betrifft dem Vernehmen nach vor allem auch die Bemühungen um Ökosteuern beziehungsweise eine ökosoziale Steuereform.



Am Mittwoch trafen ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler zu ausführlichen Beratungen zusammen. Daneben liefen weitere türkis-grüne Gespräche.



Zwar habe es auch im Umwelt- und Klimabereich bereits Kompromisse gegeben, wurde der "Wiener Zeitung" erklärt. Als besonderer Konfliktpunkt gelten Ökosteuermaßnahmen. Die Grünen wollen umweltschädliches Verhalten verteuern, aber insgesamt aufkommensneutrale Änderungen. Die ÖVP lehnt weiter einen Alleingang Österreichs bei einer CO 2 -Steuer ab. Kurz hat erst zuletzt das Nein zu neuen, höheren Steuern bekräftigt. Die Suche nach einer Lösung ist im Laufen. Für Diskussionsstoff sorgt außerdem, wie es heißt, die Frage der Beschleunigung großer Infrastrukturverfahren.

"Rote Linie": Industrie warnt vor Gefahr für den Standort