Klimabonus kommt schon ab heute

Eigentlich hätte der Klimabonus im Juli ausgezahlt werden sollen, parallel zur Einführung der CO 2 -Steuer. Beides hängt zusammen, denn aus den Einnahmen der Steuer wird der Bonus gespeist. Pläne ändern sich. Schon im April musste die Regierung, konkret das zuständige Klimaministerium, einsehen, dass die operative Umsetzung der Auszahlung nicht trivial ist. Der Bonus wurde auf Oktober verschoben.

Gleichzeitig zog aber auch die Teuerung immer weiter an und brachte die Regierung in Bedrängnis. Sie hatte zwar Maßnahmen beschlossen, um die steigende Inflation abzufedern, doch die wirkten noch nicht. Und so kam wieder zusammen, was zusammen gehört, auch die CO 2 -Steuer wanderte in den Oktober.

Die Vorarbeiten für die Auszahlung des Bonus sind aber nun früher als geplant fertig geworden, weshalb ab sofort mit den ersten Überweisungen begonnen wird, wie das Bundeskanzleramt mitteilte. Im September sollen dann alle Menschen in Österreich den Klimabonus erhalten, der aufgrund der Teuerung heuer doppelt ausgezahlt wird. Er wird damit auch zum Anti-Teuerungs-Bonus in Höhe von 500 Euro (alle unter 18 Jahren erhalten 250 Euro).

CO 2 -Steuer damit auch fix ab Oktober

Da das Ministerium über keine Kontodaten aller Menschen verfügt, mussten zwei Datenbanken verknüpft werden, um möglichst viele Personen direkt zu erreichen. Wer seine Kontonummer in FinanzOnline eingetragen hat oder Leistungen über die Pensionsversicherungsanstalt bezieht, erhält die 500 Euro direkt überwiesen. Es ist kein Antrag dafür notwendig. Ältere Eintragungen auf FinanzOnline werden aus Sicherheitsgründen übrigens nicht berücksichtigt.

Sind die Kontodaten unbekannt, erhält man an die Meldeadresse einen Gutschein per RSa-Brief. Bei jeder Postfiliale kann man sich diesen Bon auszahlen lassen. Da jedoch sehr viele Briefe verschickt werden müssen, kann das einige Wochen dauern, heißt es aus dem Ministerium.