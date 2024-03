Klimaglück als positive Vision für unsere Zukunft

Wir Grüne haben eine positive Vision von der Zukunft, die wir für die Menschen in diesem Land gestalten wollen. Auf dieses Ziel arbeiten wir hin und geben ihm einen Namen: Klimaglück. Der Begriff mag noch neu oder ungewohnt wirken. Er wird aber greifbar, wenn man eine wesentliche Frage beantwortet, die viele gar nicht stellen: Wofür muss gute Politik sich einsetzen? Für uns ist die Antwort klar: Wir wollen ein Klima gestalten, in dem die Menschen glücklich sind. Ein Klima der Vernunft und des Miteinanders. Das geht nur, indem wir den wissenschaftlichen Fakten ins Auge sehen - und den Blick umso mutiger nach vorne richten, um entschlossen zu handeln.



Denn die aktuellen Krisen werden nicht von selbst weggehen, wenn man die Augen davor verschließt. Und schon gar nicht, wenn man sie mit Antworten aus der Vergangenheit lösen will. Dieses Alte Denken hat die Welt überhaupt erst an diesen Punkt gebracht. Manche politischen Kräfte scheinen an gar keiner Lösung interessiert zu sein. Sie schüren die verständlichen Ängste der Menschen, um daraus selbst Profit zu schlagen, und spalten dafür unsere Gesellschaft.



Unser Weg ist es, gemeinsam an einer glücklichen Zukunft zu arbeiten. Wir müssen die Schönheit unserer Natur bewahren, damit auch unsere Urenkel saubere Luft atmen, klares Wasser trinken und im Sommer erträgliche Temperaturen vorfinden werden. Nicht nur dafür ist der Umstieg von fossilen Energieträgern auf saubere Energiequellen wie Sonne, Wind und Wasser ganz zentral. Auch der Ausweg aus der Teuerungskrise führt nur über erneuerbare und deshalb günstige Energie aus Österreich, die uns unabhängig von teuren Importen und despotischen Regimes macht.



Das Alte Denken blockiert den Ausbau der Windkraft und gibt vor, das Landschaftsbild für den Tourismus schützen zu wollen. Aber es gibt auch keinen Tourismus mehr, wenn die letzten Gletscher von den Bergen geronnen und die Seen im Sommer ausgetrocknet sind. Genauso kurzsichtig ist es, Klimaschutz als teures Hindernis für die Wirtschaft zu sehen. Klimaglück bedeutet, dass unsere Wirtschaft aufblüht, gerade weil sie auf die Umwelt achtet. Wenn wir zu den ersten Ländern zählen, die Stahl und Beton ohne CO 2 -Ausstoß produzieren, machen wir unsere Industrie zum internationalen Vorreiter und schaffen unzählige sichere Arbeitsplätze.



Die gute Nachricht ist: Es braucht dafür keine Technologien, die in ferner Zukunft entwickelt werden und durch Zauberhand alle Probleme lösen. Es gibt bereits Lösungen, auf die wir setzen können. In den vergangenen drei Jahren haben wir Grüne diese Entwicklung vorangetrieben und zentrale Klimaprojekte realisiert: Rekordförderungen für den Ausbau der Erneuerbaren Energie, der über dem Soll liegende Umstieg auf 100 Prozent sauberen Strom bis zum Jahr 2030, das Klimaticket, das Plastikpfand und vieles mehr. Diesen Weg zum Klimaglück haben wir gegen große Widerstände durchgesetzt. Und ich versichere Ihnen: Wir werden auch an den nächsten Schritten mit aller Kraft weiterarbeiten.

Jeden Dienstag lesen Sie an dieser Stelle den Kommentar eines Vertreters einer Parlamentspartei.