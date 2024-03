Klimaklage vor Gerichtshöfe gebracht

Jeder Österreicher hat das Recht auf saubere Luft. Er kann Maßnahmen einfordern, wie der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) 2015 entschieden hat, und sich dabei auf die Luftqualitätsrichtlinien der EU berufen. Gleichzeitig muss der Staat - basierend auf der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte - seiner Schutzpflicht nachkommen und Naturkatastrophen abwehren. Und dennoch schreitet der Klimawandel voran: In Österreich ist es laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik bereits um fast 2 Grad wärmer als 1880. Folgt keine Trendumkehr, seien es bis 2100 mindestens 5 Grad.



Vier Österreicher, von der Studentin bis zum Pensionisten, haben daher am Mittwoch mit der Umweltschutzorganisation Global 2000 und Rechtsanwalt Reinhard Schanda eine Klimaklage beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) und VwGH eingebracht. Davor hatte das Verwaltungsgericht Wien deren Beschwerde abgewiesen - die Kläger gehen nun dagegen vor. Im Erfolgsfall bedeutet das, dass die fossilen Energieträger Kohle, Heizöl, Benzin und Diesel per Verordnung ein verbindliches Ablaufdatum bekommen, und zwar gestaffelt bis 2040. Denn seit 2020 hat Österreich kein gültiges Klimaschutzgesetz und damit kein gesetzlich festgelegtes Treibhausgasbudget mehr.

Niederlande-Urteil wegweisend