Klimakrise und Kapitalismus

Schon Karl Marx meinte, im Kapitalismus gehe es nicht um ausreichende Gewinne, sondern um Profitmaximierung. Das wurde in den vergangenen zwei Jahrhunderten über Wirtschaftswachstum erreicht und hat zu einem relativ hohen allgemeinen Wohlstand in den Industriestaaten geführt. Allerdings stellte schon 1972 der "Club of Rome" fest, dass es Grenzen des Wachstums gibt, die nicht überschritten werden sollten.



Gern wird ein "grünes Wachstum" herbeigesehnt, bei dem sich wirtschaftliche Entwicklung von Rohstoff- und Energieverbrauch trennen lässt. Der Pferdefuß: In einer groß angelegten Meta-Studie haben österreichische Wissenschafter festgestellt, dass es in der Praxis keine konkreten Beispiele für eine ausreichende Entkoppelung gibt - "grünes Wachstum" bleibt also ein Wunschtraum.



1990 dient als Bezugsjahr für das Kyoto-Protokoll und den international akkordierten Klimaschutz und fällt mit dem Zusammenbruch der sozialistischen Staaten zusammen. Damit war sowohl der Kalte Krieg, aber auch der Systemwettbewerb beendet. Durch den erstarkten Neoliberalismus nahm die Ausbeutung von Mensch und Natur weiter zu. So sank in Österreich die Lohnquote in den folgenden beiden Jahrzehnten, während die CO 2 -Emissionen steil anstiegen und 2014 ein Allzeithoch erreichten.



Laut dem Ökonomen Thomas Piketty wachsen auch global die Renditen und Vermögen schneller als die Wirtschaft. Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich automatisch, mit dramatischen Folgen für den Klimaschutz. Laut der britischen NGO Oxfam verursacht das reichste Prozent der Weltbevölkerung doppelt so viele CO 2 -Emissionen wie die ärmeren 50 Prozent. Während also Amazon-Chef Jeff Bezos einen Teil seines sagenhaften Vermögens dafür verwendet, extrem CO 2 -intensiv in den Weltraum zu fliegen, wurde ebendieser Reichtum unter erbärmlichen Arbeitsbedingungen in den Produktionsstätten, den Amazon-Verteilzentren und von den Paketfahrern erwirtschaftet. Weltweit haben die zehn reichsten Männer ihr Vermögen während der Pandemie verdoppelt!



Das Dilemma: Mittels Wachstum kann man sowohl die Profite steigern als auch den Konsum der globalen Mittelschicht. Die Umwelt bleibt dabei auf der Strecke. Will man sie schützen und die Wirtschaft schrumpfen lassen, kann man Gewinne nur auf Kosten von 90 Prozent der Menschheit erwirtschaften. Sozial gerechter Umweltschutz lässt sich wiederum nur zu Lasten der Profite unter einen Hut bringen.



Wie kommt man aber dorthin? Brauchen wir eine Ökodiktatur? Natürlich nicht, denn Demokratie ist nicht mit Kapitalismus gleichzusetzen. General Augusto Pinochet hat im Chile der 1970er und 1980er eindrucksvoll bewiesen, dass eine faschistische Militärdiktatur und ein neoliberaler Wirtschaftskurs gut zusammenpassen. Umgekehrt ist konsequenter Klimaschutz im objektiven Interesse der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung. Wieso sind dann in all den formal funktionierenden Demokratien der Industriestaaten die CO 2 -Emissionen in der Vergangenheit nicht substanziell gesunken?

Fossile Multis mit Marktmacht