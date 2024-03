Klimapolitisches Totalversagen

Wieder einmal ist es passiert. Mit Fortschreibung der bisherigen Klimaschutzmaßnahmen wird Österreich das EU-Klimaziel für 2030 klar verfehlen. Um dieses zu erreichen, dürfen die Treibhausgasemissionen im Jahr 2030 nicht mehr als 52 Prozent des Wertes des Jahres 2005 betragen. Mit den bestehenden Maßnahmen werden laut Umweltbundesamt die Treibhausgasemissionen im Jahr 2030 indes rund 75 Prozent von 2005 betragen.



Wieso schafft es keine österreichische Regierung seit dem Kyoto-Protokoll im Jahr 1997, die damals von Österreich mitbeschlossenen Klimaziele zu erreichen, um schnellstmöglich aus Gas, Öl und Kohle rauszukommen? Denn die CO 2 -Konzentration in der Atmosphäre hat bis dato ungekannte Höhen erreicht, und als eine der Folgen davon schmelzen und schwinden die Gletscher nur so dahin.



Im Jahr 2002 verpflichteten sich die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten, die jährlichen CO 2 -Emissionen bis 2012 um 8 Prozent unter den Wert des Jahres 1990 zu senken. Österreichs Regierungen kümmerte dies wenig. Noch 2009 startete die Mineralölwirtschaft ihre sogenannte Klimaschutzinitiative, die den Umstieg von älteren auf neue Ölheizungen finanziell unterstützte. Bis 2019 wurde von der Heizen mit Öl GmbH - einem Tochterunternehmen der Wirtschaftskammer - ein solcher Ölheizungstausch mit bis zu 5.000 Euro gefördert. Mehr als 50.000 Haushalte wurden so seit 2009 zu einer neuen Ölheizung überredet. Damit konnte die Mineralölwirtschaft das Ende von Ölheizungen verzögern. Neuanschaffungen von Ölheizungen waren da in Dänemark bereits verboten.

Ignorante Haltung gegenüber EU-Beschlüssen

Die ignorante Haltung von Gesetzgeber und Sozialpartnern gegenüber den EU-Beschlüssen zeitigte Konsequenzen: Österreich verfehlte sein Emissionsreduktionsziel für das Jahr 2012 eklatant. Statt der vereinbarten Reduktion um 8 Prozent emittierte Österreich im Jahr 2012 sogar mehr als 1990. Damit war Österreich damals unter allen reichen EU-Mitgliedsländern das einzige, das gegenüber 1990 keine Senkung der CO 2 -Emissionen zustande brachte. Deshalb musste Österreich um 610 Millionen Euro Emissionsreduktionseinheiten erwerben.



Die Hoffnung, dass Österreichs Regierungen aus diesem Versagen lernen würden, erfüllte sich nicht. Im Oktober 2014 verkündeten Wirtschaftskammer und Gewerkschaft unisono, dass das EU-Ziel, den CO 2 -Ausstoß bis zum Jahr 2030 um 40 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren, den Industriestandort Österreich massiv gefährden würde.



Im Juni 2016 wurde von Österreichs Regierung mit viel Tamtam das "Grünbuch für integrierte Energie- und Klimastrategie" vorgestellt. Selbiges ignorierte all die Erkenntnisse anderer Länder mit erfolgreichen Energie- und Klimastrategien sowie das Versagen Österreichs beim Kyoto-Protokoll.



Im Juli 2018 verkündete der damalige Verkehrsminister, dass auf insgesamt 120 Kilometern der Westautobahn das Tempolimit auf 140 km/h angehoben werde. Im August 2018 erklärte der damalige Vorstandsvorsitzende der OMV bei einer Veranstaltung in Alpbach, dass "Versorgungssicherheit nur über Investitionen in Gas-Pipelines kommt". Inzwischen ist klar, wohin eine solche Sicht uns geführt hat. Bei ebendieser Veranstaltung behauptete der damalige Vorstandsvorsitzende der Verbund AG den bekannten Unsinn, dass "Gas eine Brückentechnologie" sei. Letzterer berät nun als "Top-Profi aus der E-Wirtschaft" den Bundespräsidenten in Sachen Energiewirtschaft und Klimawandel. Längst gesicherte naturwissenschaftliche Erkenntnisse über Energie und den Treibhausgaseffekt blieben, so scheint’s, österreichischen Regierungen und Managern staatsnaher Betriebe verborgen. So manifestiert sich Wissenschaftsskepsis.

Wirtschaftswissenschafter wiesen den richtigen Weg

Konnten bis Anfang 2019 Wirtschaftskammer und Gewerkschaft noch behaupten, dass es keinen wirtschaftlich oder sozial verträglichen wissenschaftlichen Vorschlag gäbe, um aus Gas und Öl auszusteigen, so änderte sich dies mit 17. Jänner 2019. An diesem Tag erschien folgende Erklärung im "Wall Street Journal", die rund 3.700 Wirtschaftswissenschafter, darunter 28 Nobelpreisträger, unterzeichnet hatten:



"Der globale Klimawandel ist ein ernstes Problem, das sofortiges Handeln erfordert. Geleitet von soliden wirtschaftlichen Grundsätzen, sind wir uns einig in den folgenden politischen Empfehlungen.I. Eine CO 2 -Steuer ist der kosteneffizienteste Hebel, um Emissionen in dem erforderlichen Umfang und Tempo zu reduzieren. Indem sie ein bekanntes Marktversagen korrigiert, sendet eine CO 2 -Steuer ein starkes Preissignal aus, das die unsichtbare Hand des Marktes nutzt, um die Wirtschaftsakteure in eine emissionsarme Zukunft zu lenken.II. Eine CO 2 -Steuer sollte jedes Jahr steigen, bis die Emissionsminderungsziele erreicht sind. Ein stetig steigender CO 2 -Preis wird technologische Innovationen und die Entwicklung groß angelegter Infrastrukturen fördern. Er wird auch die Verbreitung von CO 2 -effizienten Waren und Dienstleistungen beschleunigen.III. Eine allmählich ansteigende CO 2 -Steuer wird die Notwendigkeit weniger effizienter CO 2 -Vorschriften ersetzen, das Wirtschaftswachstum fördern und den Unternehmen die Rechtssicherheit bieten, die sie für langfristige Investitionen in saubere Energiealternativen benötigen.IV. Um die Verlagerung von CO 2 -Emissionen zu verhindern und die Wettbewerbsfähigkeit zu schützen, sollte ein System zum Ausgleich von CO 2 -Emissionen an der Grenze eingeführt werden. Dieses System würde die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen stärken, die energieeffizienter sind als ihre ausländischen Konkurrenten.V. Um die Fairness einer steigenden CO 2 -Steuer zu maximieren, sollten alle Einnahmen direkt an die Bürger in Form von gleichen Pauschalrückvergütungen zurückgegeben werden. Die Mehrheit der Familien, einschließlich der schwächsten, würde finanziell profitieren, indem sie mehr an ‚CO 2 -Dividenden‘ erhielten, als sie an erhöhten Energiepreisen zahlen würden."



Die Resonanz in Österreich? Gleich null. Im Gegenteil: Bald danach behauptete der Bundeskanzler, dass "eine CO 2 -Steuer vor allem sozial Schwächere und Menschen im ländlichen Raum treffen würde". Punkt V. der obigen Erklärung der 3.700 Wirtschaftswissenschafter wurde nicht einmal ignoriert.

Andere Staaten zeigen, wie es gehen kann

Wer gehofft hatte, dass die seit Jänner 2020 mitregierenden Grünen sich endlich internationaler Best Practices beim Ausstieg aus Gas und Öl bedienen würden, wurde abermals enttäuscht. In der Schweiz wird seit 2008 auf fossile Brennstoffe eine CO 2 -Lenkungsabgabe erhoben. Der Ertrag wird größtenteils an die Bevölkerung und die Wirtschaft zurückverteilt. Derzeit beträgt diese Lenkungsabgabe 122 Euro pro Tonne CO 2 . Die schwedische CO 2 -Steuer wurde 1991 mit einem Satz von 25 Euro pro Tonne CO 2 eingeführt und bis heuer schrittweise auf 122 Euro erhöht.



Und in Österreich? Ab Oktober 2022 wird nun hierzulande eine CO 2 -Steuer von gerade einmal 30 Euro pro Tonne CO 2 eingehoben, die bis 2025 schrittweise auf 55 Euro pro Tonne steigt. Ausgeglichen wird die CO 2 -Steuer durch einen Klimabonus von jährlich bis zu 200 Euro pro Person. Aber es dauerte nur bis zum heurigen April, da trat der Generalsekretär der Wirtschaftskammer bereits wiederum für eine Abschaffung der CO 2 -Steuer in der kommenden Legislaturperiode ein.



Auch wann das Erneuerbaren-Wärme-Gesetz in Kraft treten wird, ist ungewiss. Dieses Gesetz sieht erstmals den Ausstieg aus Gasheizungen bis 2040 und aus Ölheizungen bis 2035 vor. Ein Vergleich mit Dänemark ist ernüchternd: Seit 2013 ist dort die Installation von Öl- und Gasheizungen in Neubauten verboten. Ab 2016 wurde auch die Installation von neuen Ölheizungen in bestehenden Gebäuden, wo Fernwärme oder Gas zur Verfügung stehen, verboten. Als Folge der Klimapolitik der dänischen Regierung entstand einer der weltgrößten Anbieter von Windkraftwerken, das dänische Unternehmen Vestas Wind Systems A/S mit rund 30.000 Beschäftigten.

Vom Vorreiter zum Nachzügler