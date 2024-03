Klimawandel macht soviel Angst wie Jobverlust

Die Nielsen Company und die Universität Oxford fanden in einer gemeinsam durchgeführten Studie heraus, dass sich das globale Interesse am Klimaschutz in den letzten sechs Monaten dramatisch gesteigert hat. Besonders in Österreich ist man über den Klimawandel besorgt: Bekundeten in der zweiten Hälfte 2006 knapp über fünf Prozent der heimischen Bevölkerung Interesse am Klimaschutz, waren es im April 2007 bereits mehr als dreißig Prozent. Damit ruft hierzulande die globale Erwärmung ebenso große Besorgnis hervor wie die Angst, seinen Job zu verlieren. Ein weiteres Ergebnis der Studie: Die Verantwortung, gegen die globale Erwärmung etwas zu unternehmen, liege bei der Politik, so die Befragten.