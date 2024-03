Koalition hofft auf blaue Zustimmung

Ökostromgesetz soll am 23. September ins Parlament. | Maximal 500.000 Euro Erleichterung pro Betrieb. | Salzburg. Nun beginnt das Feilschen mit der Opposition: Die Regierungsparteien haben sich am Montag bei ihrer Klausurtagung in Salzburg auf eine gemeinsame Vorgehensweise in Sachen Ökostrom-Gesetz geeinigt. Damit die Novelle am 23. September im Nationalrat die nötige Zweidrittelmehrheit findet, müssen SPÖ und ÖVP aber zumindest eine der drei kleineren Parlamentsparteien ins Boot holen. Vizekanzler Josef Pröll warnte die Opposition davor, in den Verhandlungen "den Bogen zu überspannen". Zustimmung erwarte man sich von der FPÖ, hieß es aus Regierungskreisen.