Koma-Patientin Englaro ist tot

Die Todesnachricht erhielt Beppino Englaro vom Anästhesisten Amato De Monte, der Eluana bis zuletzt in der Privatklinik La Quiete in Udine betreut hat. Am Freitag waren die künstlicher Ernährung und die Hydrierung, die Eluana am Leben hielten, reduziert worden, am Samstag waren sie abgebrochen worden.



Italiens Regierungschef Silvio Berlusconi kritisierte indirekt Staatspräsidenten Giorgio Napolitano, der am Freitag eine Eilverordnung der Regierung nicht unterzeichnet hatte, mit der das Kabinett eine Fortsetzung der lebenserhaltenden Maßnahmen für die Patientin erzwingen wollte. "Die Aktion der Regierung zur Rettung eines Menschenlebens ist verhindert worden", hieß es in einer Presseaussendung Berlusconis.



Mit einer Schweigeminute reagierte der Senat in Rom auf die Nachricht des Todes Eluanas. Dort hatte am Montag die Diskussion über die Notverordnung Berlusconis begonnen. Die Abstimmung war für den morgigen Dienstag geplant.



Der Vatikan, der starken poliotischen und publizistischen Druck auf den Vater Eluanas ausgeübt hatte, reagierte bestürzt. "Gott nehme Eluana auf und verzeihe den Menschen, die ihr dies angetan haben", kommentierte Kardinal Javier Lazano Barragan.



Hunderte von Menschen versammelten sich vor der Klinik in Udine, nachdem sich die Todesnachricht verbreitet hatte. Viele Menschen weinte, andere beteten. Die meisten erklärten ihre Solidarität mit Beppino Englaro. Über den Tod Eluanas könnte die Staatsanwaltschaft Udine eine Untersuchung einleiten.