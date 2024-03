Ein zweites Standbein kann nie schaden. Das weiß offenbar auch Stefan Raab. Seine Comedy-Sendung "TV Total" ist zwar Pro7-Inventar, obwohl sie schon bessere Zeiten gesehen hat. Aber seine Polit-Talkshow "Absolute Mehrheit" verliert rasant an Quote und Zuspruch. Raab hat allerdings den Vorteil, den nicht jeder eventuell gescheiterte Medienmensch hat: Er hat einen erlernten Beruf. Fleischer nämlich. Auf den kann er dann immer noch zurückgreifen, wenn nicht klappt, was der Tausendsassa jetzt aus seinem Wundersackerl gezogen hat: Er hat nämlich einen Duschkopf entworfen. Einen Duschkopf für Frauen.



Was mag das frauenspezifische an diesem Duschkopf sein? Ist der pink? Kommt da Prosecco raus? Spielt der Musik von Celine Dion und kann man mit ihm bügeln?



Nein, der Duschkopf, den Stefan Raab designt hat, ist so geformt, dass die Haare nicht nass werden.



Bekanntlich werden Frauen ja hysterisch, wenn sie feuchte Haare unter der Dusche bekommen. Männer nicht. Die ziehen ihren Colt und erschießen den Duschkopf. Oder lassen einfach den Cowboyhut gleich auf.



Bisher konnte man als Frau diesem Phänomen nur mit Gummihauben, die mit üppigem Blumendekor bestickt sind, beikommen. Aber die Rettung naht endlich in Form einer bumerangförmigen Brause - die Frauenwelt dankt ihrem Held Stefan Raab.



Wobei man bei dem ja nie sicher sein kann, ob das ganze nicht vielleicht doch ein Scherz ist. Ob ausgerechnet Stefan Raab allerdings zu einem subtilen Kommentar über Genderauswüchse in der Lage ist, ist mehr als fraglich.