Kommunalkredit legt kräftig zu

Die Bilanzsumme der Kommunalkredit erhöhte sich um 46,7% auf 7,4 Mrd. Euro. Wesentliche Erfolgsfaktoren seien 2002 das Wachstum im Kreditgeschäft und das gestiegene Volumen bei den Wertpapierfinanzierungen gewesen.



Die Forderungen an Kunden wurden um 41% auf 4,6 Mrd. gesteigert. Ein großer Anteil davon sei auf den Kauf von Wohnbaudarlehen der Bundesländer Oberösterreich und Steiermark zurückzuführen. Trotz knapper Margensituation konnte der Zinsüberschuss der Kommunalkredit um 5% auf 28,5 Mill. Euro gesteigert werden. Der Jahresüberschuss vor Steuern verbesserte sich um 57,1% auf 28,1 Mill. Euro. Das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich auf 20,6 Mill. (plus 17,7%). Der Vorstand werde der Hauptversammlung für 2002 eine deutlich höhere Dividende von 33% (19% Dividende plus 14% Bonus) vorschlagen. Für 2001 wurden 19% (15% plus 4%) ausgeschüttet.



Nach eigenen Angaben waren im abgelaufenen Jahr 2002 mehr als 60% der österreichischen Gemeinden Kunden der Kommunalkredit. Neben den Kernmärkten Österreich und Schweiz ist das Unternehmen auch in der Tschechischen Republik, der Slowakei, Polen und Zypern aktiv.