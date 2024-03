Kompetenzen für Karenzen entwickeln

Abz.Austria | gründet Zentrum | für Karenzplanung. | Wien. Kündigt sich eine Babypause bei einer qualifizierten Mitarbeiterin an, ist für viele Unternehmen zunächst Feuer am Dach. Der drohende Know-how-Verlust bringt die Chefs in Zugzwang. Für die Arbeitnehmerinnen führt eine Karenz häufig zu einem Bruch der Karriere. Beides ist mit der richtigen und rechtzeitigen Planung vermeidbar, ist man beim Verein Abz.Austria überzeugt. "Auszeiten-Management muss zum Normalfall werden. Solange der Karenzausstieg ein Stressthema für alle ist, kann der Nutzen auch nicht erkannt werden", meint Manuela Vollmann, Geschäftsführerin des Abz.Austria. Der Verein, der seit 15 Jahren Frauen in arbeitsmarktpolitischen Fragen berät, hat vor zwei Jahren ein mit europäischen Mitteln finanziertes Projekt gestartet, das zum Inhalt hatte, systemisches Karenz-Management in Unternehmen umzusetzen.