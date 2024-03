Kompromiss um Blue Card

Nationale Quoten für Schlüsselkräfte bleiben. | Brüssel. Die Idee des früheren Innenkommissars Franco Frattini schien bestechend: In Anlehnung an die amerikanische Green Card sollte die EU für hochqualifizierte Arbeitskräfte aus Afrika oder Asien attraktiver gemacht werden, die heute lieber in den USA oder in Kanada leben. Statt 27 unterschiedlichen Arbeitsmarktsystemen sollte es nur mehr eine Prozedur geben.