Kompromiss zu Dienstleistungen besiegelt

Europäisches Parlament bestätigt neues EU-Gesetz. | Keine Dienstleistungsfreiheit gegenüber Verbrauchern. | Brüssel/Straßburg. Nach mehr als dreijährigem Ringen hat das Europäische Parlament die so genannte Dienstleistungsrichtlinie gestern, Mittwoch, endgültig abgesegnet. Das neue EU-Gesetz soll etwa Handwerkern, Unternehmensberatern, Architekten, Autovermietern, Reise- und Immobilienbüros aus EU-Ländern die grenzüberschreitende Tätigkeit innerhalb der EU sowie die Niederlassung in anderen Mitgliedsstaaten erleichtern. Sie dürfen gegenüber heimischen Dienstleistungsanbietern nicht mehr diskriminiert werden. In jedem Land soll es nur noch einen Ansprechpartner für die Unternehmen aus dem EU-Ausland geben, bei der sämtliche Informationen eingeholt und alle Formalitäten erledigt werden können. Nach einer Übergangsfrist von drei Jahren muss die neue Richtlinie etwa im Frühjahr 2010 in allen Mitgliedsländern in nationales Recht umgesetzt sein.