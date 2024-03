Konfliktkompetenz ist erlernbar

Mehr als 86 Prozent der Scheidungen erfolgen im Einvernehmen und immer häufiger nehmen Paare die Hilfe der Mediation in Anspruch, wenn es um Themen wie Sorgerecht und Aufteilung des Vermögens geht. Davon profitieren nicht nur die Kinder: im Rahmen des Mediationsverfahrens erarbeiten die Beteiligten gemeinsam Strategien, wie sie in Zukunft miteinander umgehen können. Dadurch wird die Lebensqualität aller deutlich erhöht.



Allerdings, so die Wiener Psychologin und Mediatorin Mag. Andrea Komarek: "Natürlich ist der Einsatz der Mediation in Scheidungsfällen richtig und gut, ein früherer Einsatz mediativer Techniken kann jedoch Beziehungen verbessern und eine Eskalation, die zur Scheidung führt, verhindern. Im Sinne eines befriedigenderen und produktiveren Umganges miteinander ist es ratsam, die Konfliktkompetenz bereits in der bestehenden Beziehungen zu erhöhen."



Im Zentrum ihres Ansatzes steht der richtige Umgang mit Konflikten. Die im biologisch angelegten Verhaltensmuster vorgesehenen Optionen "Flucht oder Angriff" reichen in unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr aus. Durch Angriffe entstehen Verletzungen, die früher oder später zu neuen Konflikten führen. Die Flucht und das damit verbundene Nicht-Austragen von Konflikten führt aber auch zu keiner Lösung, das Problem wird nur vertagt. Wenn man es aber schafft, weder zu flüchten noch anzugreifen, sondern einfach stehen zu bleiben und sich dem Konflikt zu stellen, können gemeinsam konstruktive Lösungen gefunden werden.



Im von Komarek veranstalteten Wochenendseminar "Konfliktkompetenz in Beziehung" können Paare, Einzelpersonen und Interessenten aus allen Richtungen Konflikte durchaus humorvoll unter die Lupe nehmen und Tipps für die Praxis gemeinsam erarbeiten. Die erlernten Techniken können in der Familie und im Freundeskreis ebenso eingesetzt werden wie im beruflichen Kontext.



Das Seminar, das Komarek gemeinsam mit dem Diplompsychologen und Psychotherapeuten Ulrich Hofbauer abhält, bietet einen Einblick in Konfliktstrukturen, in den möglichen Umgang mit Konflikten und auch ein besseres Wissen über die eigenen Konfliktstrategien. Zum Teil ist es Wissensvermittlung über Konfliktstruktur, Konfliktaufbau, Konfliktfallen und über die verschiedenen Ebenen in Konflikten. Aus dem Seminar lässt sich auch ein kleiner Leitfaden zum Umgang mit Kommunikation und den klassischen Kommunikationsmustern gewinnen.



Der Zusammenhang zwischen Konfliktmustern, Emotionen und Handlungsenergien wird anhand von Beispielen und Übungen erfahrbar und nachvollziehbar gemacht. Von großer Bedeutung sind dabei Rollenzuschreibungen, denen man teilweise unbewusst unterliegt. Das Seminar ist mit 20 Lehreinheiten festgesetzt (und kann damit auch als Selbsterfahrung für die Mediationsausbildung bestätigt werden). Die Seminarkosten betragen 450 Euro (inkl. MWSt.). Das Seminar startet am Freitag, dem 16. April 2004, um 16 Uhr (Dauer bis 20 Uhr), am Samstag, dem 17. April 2004, geht es dann von 9 bis 18 Uhr weiter und endet schließlich am Sonntag, dem 18. April 2004 (Beginn um 9 Uhr), um 13 Uhr.



Ziel ist das Erlernen eines angstfreien, positiven und konstruktiven Umgangs mit Konflikten und damit eine Steigerung des eigenen Wohlbefindens und der Lebensqualität.



Weitere Informationen bzw. Anmeldung: Mag. Andrea Komarek, komarek konfliktmediation, 1180 Wien. Gentzgasse 66 (Veranstaltungsort), Tel: (1) 923 58 22, Fax: (1) 470 58 22, E-Mail: office@konfliktmediation.at www.konfliktmediation.at .